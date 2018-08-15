Как появились названия знаменитых групп

Немногие музыканты выступают под своим собственным именем, предпочитая выбирать либо двусмысленный псевдоним, либо странное название для всей команды. Порой, названия вводят в ступор, заставляя задуматься о том, как вообще можно было додуматься назвать так группу. И у любого названия есть история.

Led Zeppelin

Хозяином названия вполне можно считать барабанщика другой культовой группы, The Who. Кит Мун пророчил Джимми Пейджу такой провал, которому мог бы позавидовать и свинцовый цеппелин (lead zeppelin). Пейджу звучание фразы понравилось.

Velvet Underground

Книгу с таким названием нашел один из членов группы, гуляя по Нью-Йорку. Сама книга была несколько эмпозантна, что показалось остальным участникам и самому Энди Уорхолу забавным.

KISS

Наряженные в кожу, ослепляющие публику диким макияжем ребята из KISS нуждались в максимально провокативном названии. Но, в то же время, палку перегибать было нельзя — иначе о стадионных выступлениях не могло бы быть и речи. Поэтому остановились на чувственном, но довольно нейтральном KISS.

Depeche Mode

Всемирно известные электронщики просто позаимствовали название у популярного французского журнала.

Trendymen

Парни очень следили за модой и выписывали его на адрес репетиционной базы.

Daft Punk

Именно так отозвался о первом выступлении французских электронщиков безвестный журналист — дескать, слишком простая музыка. Парням словечко пришлось по душе.

Duran Duran

Еще одни британцы, модные в свое время Duran Duran, позаимствовали имя для группы из фильма «Золушка», главную роль в котором сыграла Джейн Фонда.

AC/DC

Новозеландские рокеры, ставшие одними из самых ярких пионеров жанра, решили назвать команду аббревиатурой, которую можно расшифровать как переменный-постоянный ток.

Skrillex

Отец современного «бростепа», DJ Skrillex носил этот никнейм еще до своего момента славы.

Trendymen

Собственно, как Skrillex’а его знали еще пользователи одного из устаревших мессенджеров.

The Doors