Как появились названия знаменитых групп 

Немногие музыканты выступают под своим собственным именем, предпочитая выбирать либо двусмысленный псевдоним, либо странное название для всей команды. Порой, названия вводят в ступор, заставляя задуматься о том, как вообще можно было додуматься назвать так группу. И у любого названия есть история.

Led Zeppelin

Хозяином названия вполне можно считать барабанщика другой культовой группы, The Who. Кит Мун пророчил Джимми Пейджу такой провал, которому мог бы позавидовать и свинцовый цеппелин (lead zeppelin). Пейджу звучание фразы понравилось.

Velvet Underground

KISS

Наряженные в кожу, ослепляющие публику диким макияжем ребята из KISS нуждались в максимально провокативном названии. Но, в то же время, палку перегибать было нельзя — иначе о стадионных выступлениях не могло бы быть и речи. Поэтому остановились на чувственном, но довольно нейтральном KISS.

Depeche Mode

Всемирно известные электронщики просто позаимствовали название у популярного французского журнала.

Парни очень следили за модой и выписывали его на адрес репетиционной базы.

Daft Punk

Именно так отозвался о первом выступлении французских электронщиков безвестный журналист — дескать, слишком простая музыка. Парням словечко пришлось по душе.

Duran Duran

Еще одни британцы, модные в свое время Duran Duran, позаимствовали имя для группы из фильма «Золушка», главную роль в котором сыграла Джейн Фонда.

AC/DC

Новозеландские рокеры, ставшие одними из самых ярких пионеров жанра, решили назвать команду аббревиатурой, которую можно расшифровать как переменный-постоянный ток.

Skrillex

Отец современного «бростепа», DJ Skrillex носил этот никнейм еще до своего момента славы.

Собственно, как Skrillex’а его знали еще пользователи одного из устаревших мессенджеров.

The Doors

Моррисон зачитывался многими поэтами, да и сам был, скорее, поэтом, чем певцом. Название The Doors Джим позаимствовал из книги Олдоса Хаксли «Двери восприятия» (The Door of Perception), сама же книга ссылалась на поэзию Уильяма Блейка