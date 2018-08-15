15 и 16 августа в вечернем эфире телеканала «Россия К» авторская программа Сергея Соловьева «Олег Каравайчук».
Олег Каравайчук — выдающийся российский композитор, пианист-импровизатор, автор музыки к многочисленным фильмам и спектаклям. О нем говорили — «затворник, энциклопедист, человек с непростым характером, новатор». Каравайчук был одной из самых загадочных фигур музыкального мира ХХ века. Он родился в Киеве в 1927 году. Свое первое произведение написал в два года, ребенком снялся в фильме «Волга-Волга», дружил с Шостаковичем и учился у Рихтера. Сам композитор говорил, что в музыке он пытался добиться «новой эмоциональности». «Убрать голову и включить сердце», точнее — не сердце, а энергию, «которую ты способен уловить». «От головы» — всегда было худшим эпитетом для Каравайчука. Он признавался, что никогда не хотел быть новатором в привычном смысле слова, потому что «новатор отрицает старую систему координат и создает новую».
«Мне часто говорят, что это не я играю, а мой стул. Потому что моя музыка сочиняется сама по себе, я только даю ей выйти наружу. Это же — такая вещь, ее трогать нельзя. Я просто делаю так, — объясняет Каравайчук и взмахивает пальцем. — И рояль сам играет».
В своей авторской программе «Те, с которыми я… Олег Каравайчук» режиссёр и продюсер Сергей Соловьёв рассказывает о своих встречах с мастером и своём восприятии его личности и творчества. 15 августа (22:30) в первой части программы — о случайной встрече Сергея Соловьёва с Олегом Каравайчуком в коридоре монтажного цеха Мосфильма в середине 1960-х и об удивительном впечатлении, которое композитор производил на всех, кто его знал. Во второй части программы «Те, с которыми я… Олег Каравайчук» (16 августа, 22:30) — о романе Олега Каравайчука с гимнасткой Натальей Кучинской, о «музыкальных титрах» в фильме Ильи Авербаха «Монолог», о музыке, прозвучавшей в картине Киры Муратовой «Долгие проводы», и многочисленных легендах о «чудачествах» мастера.