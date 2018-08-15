На «Культуре» свой «Квартет»

8 сентября по субботам в вечернем эфире телеканала «Россия К» стартует новый проект — «Квартет 4х4».

4 исполнителя в каждом коллективе, 4 квартета в каждой группе соревнующихся, 4 конкурсных сета в каждом туре — и невероятная феерия стилей и направлений! Классика, джаз, фолк, старинная и новейшая музыка… Изобретательность и оригинальность музыкантов, нестандартные сочетания инструментов и новое звучание классических мелодий сделало шоу необыкновенно увлекательным. Проект «Квартет 4х4» — это фестиваль-конкурс, в ходе которого квартеты-участники продемонстрировали свое мастерство в исполнении как уже известных, так и новейших произведений, искусство аранжировки, а также умение работать в направлении «кроссовер». Например, необычными испытаниями для участников стали «баттлы» на лучшую импровизацию или совместное музицирование с приглашенной звездой в формате «4+» и даже с членами жюри!

Ведущий проекта тоже имеет к квартету самое непосредственное отношение. Это один из участников популярнейшего «Квартета И» Камиль Ларин

В проекте «Квартет 4х4» приняли участие 16 коллективов из разных городов России: квартет русских народных инструментов «Exprompt», ансамбль старинной музыки «Alta Capella», джазовый квартет К. Хазановича, фортепианный квартет им. Ипполитова-Иванова, струнный FX Quartet, квартет тромбонов «Music Брасс», квартет флейт «FluteMasters», женский вокальный квартет «Узорика», квартет балалаек Уральской консерватории, Российский квартет саксофонистов, квартет аккордионисток «Эдельвейс», ансамбль ударных «MarimbaMix», Чижик-джаз-квартет, crossover-квартет «StradiВаленки», арт-квартет Тима Дорофеева и квартет «Алина Филиппова & The Band». Все квартеты-участники абсолютно разнообразны по составу — ни один из них не повторяет другой! При этом все они профессионалы высочайшего класса, способные работать в нескольких направлениях и открытые для экспериментов и нестандартных задач.

Соревнование проходило в три тура. После первого тура осталось 8 квартетов, после второго — 4. Эти 4 квартета-финалиста и стали лауреатами проекта. Среди них телезрители с помощью sms-голосования выберут «самый обаятельный и привлекательный» квартет, о котором будет объявлено на заключительном Гала-концерте 22 октября 2018 года.

Гала-концерт состоится в Концертном зале имени П. И. Чайковского и станет настоящим парадом квартетов — в нем примут участие все 16 коллективов! А одним из сюрпризов концерта станет исполнение знаменитого цикла А. Вивальди «Времена года» в уникальной аранжировке для 16 квартетов.

Вы удивитесь, каким разнооброазным может быть квартет!