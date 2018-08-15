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«Симфоджаз братьев Ивановых» представит программу для детей в «Новом Иерусалиме»
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«Симфоджаз братьев Ивановых» представит программу для детей в «Новом Иерусалиме» 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
«Симфоджаз братьев Ивановых» 19 августа и 15 сентября выступит с концертами для детей в подмосковном музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», в ходе концертов ребята узнают много нового и интересного о музыке и исполнителях, говорится в сообщении пресс-службы ГАУК «Московская областная филармония»
«Симфоджаз братьев Ивановых» в «Новом Иерусалиме»: мастер-классы для детей. Как рождается музыка? Что такое импровизация? Можно ли видеть музыку? Есть ли у музыки характер и душа? Можно ли нарисовать музыку? Что такое музыкальные краски? Может ли музыка изобразить картины и явления природы, портреты, рассказать историю или придумать волшебную сказку и помочь отважным и добрым сказочным героям победить зло? На все эти вопросы можно получить ответы, посетив концерт квинтета «Симфоджаз братьев Ивановых» в МВК «Новый Иерусалим»», — говорится в сообщении.
Программа будет состоять из двух встреч: 19 августа и 15 сентября. Начало в 14:00.
В состав ансамбля входят музыканты-виртуозы, солисты Московской областной филармонии: выдающийся композитор и джазовый пианист, заслуженный артист России Михаил Иванов, сольный контрабасист, заслуженный артист России Андрей Иванов, певица и автор песен Полина Орбах, саксофонист Денис Швытов, барабанщик Дмитрий Власенко.
В 2016 году братья Ивановы стали наставниками всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Музыканты постоянно ведут концертную работу с победителями конкурса, а также занимаются поиском новых талантов.
Концертные программы, созданные под руководством братьев Ивановых, получили высшие награды в России и за рубежом: Гран-при Euro-Jazz-Contest в Бельгии за программу My Russian Heart в 1989 году, премию правительства Москвы за программу с русской звонницей «София» в 2011 году, премию правительства России за цикл программ в Концертном зале имени Чайковского «Симфоджаз братьев Ивановых» в 2013 году.
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