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В детском лагере объяснили черный список исполнителей на дискотеках
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В детском лагере объяснили черный список исполнителей на дискотеках 

Ридус 3 часа назад
Фото: Ридус
В детском лагере «Олимпиец» в Новгородской области рассказали, почему запретили включать песни некоторых исполнителей на дискотеках. Накануне черный список активно обсуждали в соцсетях. Под запретом, к примеру, оказались, такие артисты, как Филипп Киркоров, Монеточка, Face, Pharaoh и другие.
«Это не внутренний документ лагеря, а личная запись диджея. О том, что у нас в лагере не будут звучать песни, которые содержат нецензурную брань или какой-то подтекст, песни, которые пропагандируют наркоманию или нетрадиционную сексуальную ориентацию — это было решено всем педагогическим коллективом на совещании», — рассказала «Ридусу» начальник лагеря Лариса Судиловская.
На вопрос, как в списке оказался Киркоров, педагог ответила: «Разговор шел только об одной его песне. Вы прекрасно понимаете, что дети не будут слушать песни „Единственная моя“ и „Снег“, которые мы все с удовольствием слушаем. В частности, я — и слушаю, и напеваю, и в компании можем спеть. Речь идет о последнем клипе „Цвет настроения“. Вы клип-то видели сам?»
Судиловская подчеркнула — на дискотеках запрещены только песни с неким подтекстом или матом.
«Даже если в этом списке указаны исполнители, это не значит, что они полностью исключены. Исключаются только те их песни, которые содержат неоднозначный смысл или нецензурную брань», — объяснила она.
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