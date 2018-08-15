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Николай Рябуха считает пассажиров самыми благодарными зрителями
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Николай Рябуха считает пассажиров самыми благодарными зрителями 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Обладатель Гран-при и премий вокальных конкурсов, солист международного Фонда Арно Бабаджаняна, 26-летний певец, владеющий уникальным басом-баритоном, Николай Рябуха признался «Вечерке», что любит выступать в московском метро.
— У вас немалый опыт выступлений на больших концертных площадках. И вдруг вы — в метро?
— Здесь самый искренний и благодарный зритель. Пассажиры ведь все куда-то едут, спешат. И если они задерживаются, чтоб послушать меня, значит, им действительно по душе мое творчество. Чтобы участвовать в проекте «Музыка в метро», необходимо пройти серьезный отбор. На первом этапе требуются и резюме, и аудиозаписи, и видеозаписи. На втором этапе конкурсанты приходят на прослушивание. Сегодня исполнителей в подземных залах чуть более двухсот.
— Не смущает, что слушатель в метро намного ближе к исполнителю, чем в концертных залах?
— Мои поклонники — очень интеллигентные, доброжелательные люди. Ни разу еще не получал в свой адрес какой-нибудь негатив, только самые светлые пожелания. Мы как будто обмениваемся положительными эмоциями. Слушатели заряжаются хорошим настроением от песен, которые я пою. А меня согревают их внимание и любовь.
— Ваш репертуар в основном состоит из советских песен. С чем это связано?
— Произведения, вошедшие в золотой фонд советской, российской эстрады, мне очень близки по духу. Ну и, как я уже заметил, эти песни более понятны пассажирам метро. Нередко они сами подсказывают выбор. Много на моих концертах звучит известных оперных арий, с удовольствием исполняю хиты зарубежной эстрады прошлого столетия. Я пою на французском, английском, итальянском языках. Очень люблю, например, песни из репертуара Джо Дассена, Элвиса Пресли.
— Вы ведь находитесь в начале своей взрослой музыкальной карьеры. Какие у вас планы на будущее?
— Наверное, когда моя карьера закончится, можно будет судить — в начале я нахожусь или уже двигаюсь к закату. Хочется верить, что еще только самое начало. Когда мне было 16 лет, меня приглашали в Венскую оперу. Но я выбрал Россию. Мне все-таки ближе славянский репертуар. Это и музыка, и стихи, близкие мне своей мелодикой, смыслом. Со многими авторами я уже знаком. Сотрудничал с Андреем Дементьевым, к несчастью, недавно ушедшим из жизни. Я и сам пишу песни. Планов много. Поэтому нужно работать. Моя самая большая мечта — написать песню, которая станет популярной во всем мире.
СПРАВКА
Участник проекта «Музыка в метро» Николай Рябуха родился 22 января 1992 года. На сцене с трех лет. С 12 лет сам пишет музыку. Окончил Московский гуманитарный университет по специальности «артист эстрады».
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