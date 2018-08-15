Ещё
В Советском районе Волгограда прошли джазовые концерты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Советском районе Волгограда прошли джазовые концерты 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Мероприятия организуют местные власти при поддержке жителей. В «Родниковой долине» каждое воскресенье организуются различные мероприятия: футбольные уроки, выступления лучших творческих коллективов города, а в минувшие выходные здесь состоялся концерт джазовой музыки.
«Не в каждом дворе города так проводят выходные — нам очень нравится. Не часто удается выбираться в центр, чтобы побывать в театре или на концерте, поэтому очень рады, что артисты сами приезжают к нам», — рассказали жители микрорайона.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградцев приглашают на «зимний» концерт Волгоградский музей Машкова готовит арт-проект «Сон в летнюю ночь» В Волгограде закрыли еще два торговых центра и ресторан «Водолей»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советские актеры, которые не пережили 90-е
Названа главная изюминка нового «Аватара»10
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство2
Риз Уизерспун показала своего двойника1
Что смотреть в кино: главные премьеры недели
Видео
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
05:58
Как сурдопереводчики работают на концертах
Концерты
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
02:59
Эльдар Рязанов жестоко наказал Андрея Мягкова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение