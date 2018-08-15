В Советском районе Волгограда прошли джазовые концерты

Мероприятия организуют местные власти при поддержке жителей. В «Родниковой долине» каждое воскресенье организуются различные мероприятия: футбольные уроки, выступления лучших творческих коллективов города, а в минувшие выходные здесь состоялся концерт джазовой музыки.

«Не в каждом дворе города так проводят выходные — нам очень нравится. Не часто удается выбираться в центр, чтобы побывать в театре или на концерте, поэтому очень рады, что артисты сами приезжают к нам», — рассказали жители микрорайона.