Музыканты дадут двухчасовой концерт под открытым небом в честь 295-летия Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. / ТАСС /. Оркестр и хор Свердловской филармонии дадут двухчасовой концерт под открытым небом в честь 295-летия Екатеринбурга, сообщили в среду в пресс-службе учреждения.

"17 августа, накануне Дня рождения города, Уральский филармонический оркестр и Симфонический хор дадут двухчасовой концерт под открытым небом", — уточнили в пресс— службе.

В центре города зазвучат оперные шедевры, фрагменты знаменитых балетных сюит, музыка, вдохновленная литературными образами. «В концерте под управлением маэстро Алексея Доркина примут участие молодые певцы, зарекомендовавшие себя как опытные профессионалы», — отметили в пресс-службе.

"Музыкальный подарок ко Дню города — своего рода увертюра к большому празднику классической музыки, который захватит Екатеринбург в сентябре. Фестиваль «Безумные дни» соберет более 35 тыс. слушателей в единственном городе России, вовлеченном в международный музыкальный марафон La Folle Journee", — добавили в пресс-службе.