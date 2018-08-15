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Музыканты дадут двухчасовой концерт под открытым небом в честь 295-летия Екатеринбурга
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Музыканты дадут двухчасовой концерт под открытым небом в честь 295-летия Екатеринбурга 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Оркестр и хор Свердловской филармонии дадут двухчасовой концерт под открытым небом в честь 295-летия Екатеринбурга, сообщили в среду в пресс-службе учреждения.
"17 августа, накануне Дня рождения города, Уральский филармонический оркестр и Симфонический хор дадут двухчасовой концерт под открытым небом", — уточнили в пресс— службе.
В центре города зазвучат оперные шедевры, фрагменты знаменитых балетных сюит, музыка, вдохновленная литературными образами. «В концерте под управлением маэстро Алексея Доркина примут участие молодые певцы, зарекомендовавшие себя как опытные профессионалы», — отметили в пресс-службе.
Для сольного выступления Уральский филармонический оркестр выбрал музыку Эдварда Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт». Также в исполнении музыкантов прозвучат «Метель» Георгия Свиридова, «Танец с саблями», «Адажио» из "Спартака" и вальс из «Маскарада» Арама Хачатуряна.
"Музыкальный подарок ко Дню города — своего рода увертюра к большому празднику классической музыки, который захватит Екатеринбург в сентябре. Фестиваль «Безумные дни» соберет более 35 тыс. слушателей в единственном городе России, вовлеченном в международный музыкальный марафон La Folle Journee", — добавили в пресс-службе.
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