Cat Power и Лана Дель Рэй выпустили песню о важности женских голосов

Для тех, кто устал от летних танцевальных треков, появилась приятная балладная композиция о том, чего стоят женские слова. Певица Cat Power уже заканчивает работу над своим новым альбомом «Странник». Ранее она выпустила одноминутную акапелла-версию заглавного трека, а на этой неделе представила первый сингл альбома в сотрудничестве с Ланой Дель Рей.

Песня «Woman» — классический блюз, представленный в современной интерпретации как в словах, так и в звучании. Текст песни раскрывает тему важности женского слова, а также того, как каждая девушка хочет быть услышанной. Второй куплет пронизан темой «клеток», которые женщины носят для защиты от постоянного давления, что мужчины даже не замечают. Альбом «Wanderer» — первый новый альбом Cat Power за шесть лет, который увидит свет осенью. Как гласит пресс-релиз, он будет иллюстрировать развитие американского блюза предыдущих поколений:

Все они были странниками, и мне повезло быть среди них.

— Cat Power Режиссером клипа выступил Грег Хант, автор рекламных роликов adidas, Nike, Levi’s, а также нескольких клипов M83.

Полный альбом для скачивания и стриминга будет доступен 5 октября.