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Cat Power и Лана Дель Рэй выпустили песню о важности женских голосов
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Cat Power и Лана Дель Рэй выпустили песню о важности женских голосов 

Heroine.ru 2 часа назад
Фото: Heroine.ru
Для тех, кто устал от летних танцевальных треков, появилась приятная балладная композиция о том, чего стоят женские слова. Певица Cat Power уже заканчивает работу над своим новым альбомом «Странник». Ранее она выпустила одноминутную акапелла-версию заглавного трека, а на этой неделе представила первый сингл альбома в сотрудничестве с Ланой Дель Рей.
Песня «Woman» — классический блюз, представленный в современной интерпретации как в словах, так и в звучании. Текст песни раскрывает тему важности женского слова, а также того, как каждая девушка хочет быть услышанной. Второй куплет пронизан темой «клеток», которые женщины носят для защиты от постоянного давления, что мужчины даже не замечают. Альбом «Wanderer» — первый новый альбом Cat Power за шесть лет, который увидит свет осенью. Как гласит пресс-релиз, он будет иллюстрировать развитие американского блюза предыдущих поколений:
Все они были странниками, и мне повезло быть среди них.
— Cat Power Режиссером клипа выступил Грег Хант, автор рекламных роликов adidas, Nike, Levi’s, а также нескольких клипов M83.
Полный альбом для скачивания и стриминга будет доступен 5 октября.
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