Джазмены из Челябинска зажгли на фестивале в Европе

Джазовый ансамбль из Челябинска «Уральский диксиленд» отправился покорять Европу. Музыканты выступили в сербском городе Нише на джазовом фестивале Nišville International Jazz Festival. Вместе с ними на сцене сыграли известные коллективы из Литвы, США и Китая.

В программу выступления «Уральского диксиленда» вошли горячие новоорлеанские шлягеры, песни советских композиторов, а также русские народные песни в джазовой обработке.

— Концерт челябинцев вызвал горячий прием сербской публики. Особых оваций удостоились русские произведения. В Сербии с большой теплотой относятся к русским культуре и музыке, — сообщают организаторы фестиваля.

Кроме того, участники ансамбля провели мастер-класс для молодых музыкантов в Нише. На встрече рассказали об особенностях джазовой импровизации на гитаре, трубе, фортепиано и вокальных приёмах джаза.

Кстати, последний раз «Уральский диксиленд» приезжал в Сербию ещё 30 лет назад в 1988 году. Сейчас ансамбль возвращается в Челябинск, чтобы начать репетировать новую концертную программу «Европейский визит». Услышать её челябинцы смогут уже в конце августа в зале им. С. С. Прокофьева.