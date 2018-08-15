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Джазмены из Челябинска зажгли на фестивале в Европе
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Джазмены из Челябинска зажгли на фестивале в Европе 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Джазовый ансамбль из Челябинска «Уральский диксиленд» отправился покорять Европу. Музыканты выступили в сербском городе Нише на джазовом фестивале Nišville International Jazz Festival. Вместе с ними на сцене сыграли известные коллективы из Литвы, США и Китая.
В программу выступления «Уральского диксиленда» вошли горячие новоорлеанские шлягеры, песни советских композиторов, а также русские народные песни в джазовой обработке.
— Концерт челябинцев вызвал горячий прием сербской публики. Особых оваций удостоились русские произведения. В Сербии с большой теплотой относятся к русским культуре и музыке, — сообщают организаторы фестиваля.
Кроме того, участники ансамбля провели мастер-класс для молодых музыкантов в Нише. На встрече рассказали об особенностях джазовой импровизации на гитаре, трубе, фортепиано и вокальных приёмах джаза.
Кстати, последний раз «Уральский диксиленд» приезжал в Сербию ещё 30 лет назад в 1988 году. Сейчас ансамбль возвращается в Челябинск, чтобы начать репетировать новую концертную программу «Европейский визит». Услышать её челябинцы смогут уже в конце августа в зале им. С. С. Прокофьева.
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