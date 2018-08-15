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Сибирячки со скрипками сняли клип на самую известную песню The Queen
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Сибирячки со скрипками сняли клип на самую известную песню The Queen 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы исполнили на скрипках композицию «The Show Must Go On» британской группы Queen и сделали клип со старыми фотографиями и кинохроникой города. О видео рассказала НГС одна из участниц проекта, преподаватель скрипки детской музыкальной школы № 6 Кристина Драйд.
«Однажды возникла идея поэкспериментировать с ученицей на уроке [музыки], потому что она хотела играть не только то, что проходим в [музыкальной] школе. Ориентировались мы на европейский дуэт виолончелистов 2Cellos. Я позвала ещё свою подругу [из филармонического симфонического оркестра]. Сделали аранжировку, порепетировали, понравилось. Записали на студии, а дальше решили, что хорошо ещё и видео снять», — сообщила корреспонденту НГС Кристина Драйд.
По задумке авторов клипа, старые фотографии и кинохроника вместе с композицией Queen показывают, что «жизнь, несмотря на все сложности, продолжается».
По словам Кристины Драйд, в дальнейшем она продолжит заниматься популяризацией музыки и исполнять на скрипках как популярные хиты, так и классику.
На днях скрипачки новосибирской группы Silenzium представили новый видеоклип — кавер на композицию «Moment of Peace» немецкого коллектива Gregorian.
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