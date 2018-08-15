Почему Александр Малинин любит бывать в Беларуси

Скажите, Александр , в Беларусь часто наезжаете?

Александр Малинин: Я вот уже тридцать лет занимаюсь музыкальной карьерой и практически каждый год приезжаю в Беларусь, которую очень люблю.

Тридцать лет назад вы победили в Юрмале, завоевав Гран-при на третьем Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей. Что дала вам победа?

Александр Малинин: Очень многое. Я исполнил песни «Коррида», «Любовь и разлука» и «Осторожно, двери закрываются». Я победил, взял Гран-при, и все изменилось в моей жизни. По дороге на недавний «Славянский базар в Витебске» я понял, как много все-таки дают такие фестивали молодым исполнителям — возможность засветиться и «зазвездиться». Я рад был снова приехать в Беларусь и показать свое мастерство.

У вас опять смена имиджа. Что случилось?

Александр Малинин: Этот год юбилейный, мне шестьдесят. Хочется слегка взбодриться.

Юбилей как будете праздновать?

Александр Малинин: В Юрмале концерт будет, готовлю бал в Кремле. Альбом вот выпустил — «Любовь жива».

Каких гостей нам ждать в кремлевском концерте?

Александр Малинин: Я волк-одиночка.

Малинин — это ведь псевдоним?

Александр Малинин: Когда родители развелись, я взял мамину фамилию, стал родоначальником династии (улыбается).

Летом я с большим удовольствием езжу на велосипеде, а зимой занимаюсь йогой и бегом на кардиодорожке

Сына Никиту отговаривали от сцены?

Александр Малинин: Мне кажется, он чувствует себя хорошо в этой роли. Я рад, что Никита пошел по моим стопам. Человек, который живет музыкой, счастлив.

Ваша младшая дочь тоже делает музыкальную карьеру?

Александр Малинин: Устинья выпустила свой первый видеоклип на песню «Лев Толстой» на музыку Германа Титова и стихи Натальи Касимцевой. Клип снят в Амстердаме. Устинья школьница, будет поступать в консерваторию. А вот Антон — бизнесмен, Фрол — художник. Фрол по характеру похож на меня, а Устинья вся в маму. Я не могу быть строгим с детьми. Я и так из-за работы уделяю им меньше времени, чем хочется.

Как вы оцениваете уровень современных исполнителей?

Александр Малинин: Если есть хорошая песня, то у нее всегда будет слушатель. Для меня очень важны слова, чтобы в словах был смысл, чтобы была мелодия, красивая гармония, я не пою пустых песен. Люди приходят увидеть живого Александра Малинина. Для меня важны эмоции. Когда меня слушают, у зрителей порой наворачиваются слезы. Сегодня нередко исполняются песни-однодневки. Но когда собираются компании, то поют почему-то «Я в весеннем лесу»…

Участница «Славянского базара в Витебске» Наталия Орейро выпустила композицию, посвященную чемпионату мира по футболу в России. Вы ведь тоже принимали участие в музыкальном оформлении чемпионата?

Александр Малинин: Меня с дочкой пригласил в немецкий проект создатель группы Dschinghis Khan. Из Мюнхена уже на следующий день я улетел в Лос-Анджелес. И пока ехал из аэропорта, написал русский текст на новую версию песни группы Dschinghis Khan — Moskau, которую назвал «Москва встречает чемпионат». Эта песня часто звучала и оставила хороший резонанс, стала как бы визитной карточкой спортивной России.

А сами спортом занимаетесь?

Александр Малинин: Летом езжу на велосипеде, по 75 километров, а зимой занимаюсь йогой и бегом на кардиодорожке.

Знаю, что вы страстный коллекционер…

Александр Малинин: У меня огромная коллекция жуков и бабочек.

Расскажите о ваших семейных традициях.

Александр Малинин: Мы живем за городом. На Рождество всякий раз заказываем тройку, разводим большой пионерский костер, приглашаем циркачей. Детей укутываем в тулупы, а гостей привозим на собачьих упряжках. А под занавес из леса выходит Дед Мороз с большим мешком подарков…

О чем мечтаете?

Александр Малинин: Чтобы мои дети были счастливы, чтобы они реализовались в жизни. Желаю мира — остальное все построим.