Евгений АйАйАй Федоров: Наши песни теперь ваши — делайте с ними что хотите

В сентябре 2018 года группе Tequilajazzz исполнится 25 лет. Культовый альт-роковый коллектив отметит юбилей туром по России, который увенчает московский концерт в ноябре, ведь за МКАДом жизни нет, и всем это известно. В качестве разминки бессменный лидер «Текилы» Евгений Федоров уже в августе выступит со своим «побочным» детищем Optimystica Orchestra. В рамках этого проекта он играет easy listening вместе с другими музыкантами — из Markscheider Kunst, «ДДТ», «Сплина», «Мумий Тролля», St. Petersburg Ska-Jazz Review.

Для Федорова 2018 год выдался ударным: он сходил в плавание на барке «Крузенштерн», выпустил с «Текилой» «киберакустический» альбом каверов на самих себя «Небыло», снялся в клипе Монеточки, выступил перед футбольными фанатами, написал кучу новых песен с Tequilajazzz, принял участие в юбилейных торжествах к 30-летию FeeLee Records, а сейчас принимает заявки участников трибьюта TJ. Обо всем этом «Шторм» поговорил с иконой инди 90-х.

Про Optimystica Orchestra

Мы сейчас доделываем новый сингл «Оптимистики», к осени хотим записать несколько песен. Чтобы самореализоваться — раз; чтобы были новые песни, а то давно их не было — два; и в-третьих, чтобы с нашей стороны поучаствовать в трибьют-проекте группы Tequilajazzz, который мы начали в июле к 25-летию проекта.

Этим летом мы выступали с «Оптимистикой» на FIFA Fan Fest, очень необычные впечатления. Огромная аудитория, на 99% состоящая из людей, которые нас никогда не слышали ни в одной из форм и даже о нас не слыхали. Мы наблюдали там флаги со всего мира — даже тех, кто не прислал свою сборную, например Израиля. Кажется, все болельщики-иностранцы, которые были 11 июля в городе, пришли на это выступление. Очень честолюбивой задачей для нас, как артистов, было раскачать с нуля эту неподготовленную иноязычную публику перед просмотром футбола. Уговорить их нас полюбить. Не знаю, как по результатам, музыка «Оптимистики» все же более камерная, чем предполагала площадка. Не уверен, что удалось достучаться до всех, имея в виду даже физическое расстояние, которое преодолевал звук со сцены. Для нас это был эксперимент, было любопытно.

Про трибьют-проект

Месяц назад мы объявили о сборе заявок на этот трибьют-проект. Народ долго раскачивался, какие-то были раздумья у них. Сейчас стали поступать нам на почту файлики: это и видео, и аудио, и даже одна научная работа, основанная на наших песнях. Подробнее я не смогу рассказать, я даже названия сейчас не вспомню. Она очень научная. Но мы обязательно ее выложим. Автор настаивает, что эта статья родилась у него именно вследствие прослушивания нашей музыки. Это абсолютно немузыкальная работа, связанная с геофизикой, исследованием земной коры на Севере.

Что касается трибьюта, то мы в ближайшее время откроем наш специальный канал, на котором будем выкладывать присланное. У нас нет никаких социальных, профессиональных, иных фильтров вообще — мы будем выкладывать все подряд. Ну не все-все, а то, что прилично записано или снято. Но сейчас в проекте уже участвуют и начинающие музыканты, и опытные — все будут на одинаковом уровне веселья. Не буду пока никого отдельно анонсировать и предлагать кота в мешке — пусть это станет сюрпризом как для вас, так и для всех остальных.

О своем участии со мной говорило много знакомых мне людей, включая довольно известных. Почему-то все звонят и спрашивают разрешения принять участие. Разрешение просить не нужно: проект народный и демократичный, надо делать то, что хочется, — улучшать песни, переосмыслять их, стебаться — и присылать нам.

Про новый материал Tequilajazzz

Трибьют — способ распрощаться со старым материалом. Для этого же предназначены юбилейные вечера. Осенью мы отправляемся в турне по нашей многострадальной родине. Там будет исполнено огромное количество старых песен, которые в некоторых городах ни разу вообще живьем не звучали, а в некоторые мы возвращаемся спустя долгое время. Мы планируем в эти наши программы вкраплять разные сюрпризные вещи. Опять же, заранее не стану говорить, что именно — мы и сами не знаем пока, на каком из концертов будут появляться новинки.

До нашего тура мы ничего толком записать не сможем, сейчас в основном репетируем. А после хотим накопить абсолютно новый материал и в какой-то момент выйти с совершенно новой концертной программой. Ну а там и запись… Ожидания не будут обмануты, какими бы они ни были, даже у тех кто ждет второй «Вирус» (классический альбом Tequilajazzz 1997 года. — Примеч. «Шторма»). Мы сами очень веселимся, когда сочиняем новые песни. Одну из них мы придумали буквально час назад, она практически готова, включая текст.

Про искания

Сейчас мы каждый день собираемся, чтобы отрепетировать тур. И на каждой репетиции мы откладываем прогон старых песен на завтра, чтобы сейчас заняться творчеством. Кроме шуток, наступает новый день, мы встречаемся на базе, начинаем играть «что-то» — и через час становится понятно, что старые песни мы будем репетировать завтра. Нам очень весело, развлекаемся как можем. Наверное, это развлечение, как в свое время вышло с альбомом «Небыло», выльется в нечто большее. Именно развлекаясь, рождаешь что-то стоящее, а не в какой-то кропотливой повседневной работе. По крайней мере, у нас сейчас так.

Хотя, конечно, «Небыло» и вся эта, с позволения, киберакустика — это «неканон». Это был некий шаг в сторону. Наш пример для тех в том числе, кто может принять участие в трибьюте. Некая сознательная провокация для слушателей: мол, смотрите, что можно сделать с нашими хитами.

Вперед, ребята, дерзайте. Наши песни принадлежат вам, если вы их любите, можете делать с ними все что хотите.

Заканчивая об альбоме «Небыло» — мы с этой «киберакустической» программой не то чтобы распрощались, наверное, будем ее играть по большим праздникам, на Новый год там. Но важно понимать, это не то, к чему мы стремились, — это шаг в сторону.

А следующим летом я хочу бросить все и отправиться в путешествие на барке «Крузенштерн» или его «сестре» — барке «Седов». Если концерты будут мешать — отменю концерты. Такие вещи глубоко трогают сердце, простите за настолько высокопарные слова. Последствия их невероятны, несопоставимы ни с чем. Я лучше пойду в море — или в горы, чем поеду играть на очередном фестивале, это полезнее для меня как для музыканта. Потом это неизменно оказывается важнее. Ну, если удастся втиснуть еще и концерты — втисну.

За 25 лет многое изменилось, а что именно, трудно сказать. Мы не продаем билеты и не можем судить о том, куда виляет музыкальная индустрия. Мы всегда старались держаться перпендикулярно всему, что бы ни происходило. А хорошей музыки всегда вагон.

Про Монеточку

Работа с Монеточкой, съемки в ее клипе, у меня образовалась так: на меня вышел Миша Идов, с которым мы знакомы лет 20, наверное, еще с его американского периода. Он режиссер Лизиного клипа на песню «90-е», я ни секунды не колебался, когда он предложил мне камео. Для меня это такой олдскульный панк-рок, нонконформистский вайб: девчонку все клеймят, весь Facebook склоняет. А мы вписались с другими товарищами, включая Андрея Цыганова (Мистер Малой), кинокритика Стаса Зельвенского, Таню Буланову, Костю Мурзенко.

P. S. Вопрос: Как Вы за собой ухаживаете?

Я каждое утро принимаю душ, затем бреюсь, затем мажу лицо кремом после бритья. Много хожу пешком. Занимаюсь йогой. В основном за мной ухаживают мои женщины.