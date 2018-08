Топ-15 самых популярных видео за всю историю YouTube

Видеохостинг YouTube заработал в 2005 году, и уже вскоре один из размещенных здесь роликов набрал миллион просмотров. Это была реклама Nike с участием бразильского футболиста Рональдиньо. А вот набрать миллиард просмотров впервые получилось у клипа Gangnam Style, а самое популярное видео на данный момент имеет более 5 млрд просмотров. Итак, представляем вам 15 самых просматриваемых видеороликов за всю 13-летнюю историю YouTube.

Уиз Халифа и Чарли Пут — See You Again

Эд Ширан — Shape of You Мультсериал «Маша и Медведь» — эпизод «Маша плюс каша»

PSY — Gangnam Style

Maroon 5 — Sugar

Тейлор Свифт — Shake it Off Кэти Перри — Roar

Энрике Иглесиас , Дессемер Буэно и Gente de Zona — Bailando

Эд Ширан — Thinking Out Loud

Кэти Пери и Juicy J — Dark Horse

Major Lazer, DJ Snake и MØ — Lean On 1. Луис Фонси и Дэдди Янки — Despacito

Песня пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito сидела у всех в печенках уже к концу прошлого лета, однако это не мешает клипу на эту композицию оставаться самым популярным роликом за всю историю YouTube. Видео посмотрели 5,39 млрд раз, а 1 млрд просмотров оно набрало за рекордные 97 дней.

2. Уиз Халифа и Чарли Пут — See You Again

Саундтрек к седьмой части американской франшизы «Форсаж» посвящен памяти актера Пола Уокера , погибшего в автокатастрофе пять лет назад. В то время картина «Форсаж-7» еще не вышла в прокат — съемки завершались уже без главного героя, которого были вынуждены заменить его родные братья. Клип на песню See You Again занимает второе место по просмотрам на YouTube — его видели 3,68 млрд пользователей.

3. Эд Ширан — Shape of You Клип на песню британского поп-певца Эда Ширана появился на просторах YouTube чуть больше года назад. За это время ролик с участием танцовщицы Дженни Пегуски и экс-борца сумо Ямамотоямы Рюты набрал 3,67 млрд просмотров.

4. Мультсериал «Маша и Медведь» — эпизод «Маша плюс каша»

17-я серия российского мультсериала «Маша и Медведь», популярного не только на родине, но и за рубежом, под названием «Маша плюс каша» уже набрала 3,21 млрд просмотров. Таким образом, эпизод о кулинарных приключениях малышки стал единственным немузыкальным видео, завоевавшим любовь такого количества зрителей.

5. PSY — Gangnam Style

Песня Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY не одну неделю занимала первые места музчартов в 30 странах мира, а танец из ролика исполняли известнейшие политики и музыканты. За время своего существования видеоклип на композицию Gangnam Style посмотрели 3,18 млрд человек.

6. Бруно Марс и Марк Ронсон — Uptown Funk

Песня Марса и Ронсона Uptown Funk получила две премии «Грэмми», а клип на нее посмотрели 3,16 млрд раз. Но не обошлось и без скандала: музыкантов обвиняли в плагиате пять раз, и одно из судебных разбирательств принесло свои плоды: перечень исполнителей хита пришлось расширить.

7. Джастин Бибер — Sorry

Канадский поп-певец и любитель девочек-подростков по всему миру Джастин Бибер записал композицию Sorry в 2015 году. Несмотря на то, что большую часть клипа на эту песню составляют сцены с довольно однообразными танцами на фоне белой стены, ему удалось набрать 2,97 млрд просмотров и оказаться на 6-ой позиции рейтинга самых популярных видео на YouTube.

8. Maroon 5 — Sugar

Говорят, что клип на песню Sugar был снят необычным образом: музыканты вместе со съемочной группой якобы неожиданно наведывались на свадьбы, проходящие в Лос-Анджелесе, и снимали реакцию гостей на свое появление на видео. Было ли происходящее в кадре реальностью или постановочной съемкой, неизвестно, но ролик получился действительно веселым, а любовь поклонников не заставила себя долго ждать: видео посмотрели 2,7 млрд пользователей YouTube.

9. Тейлор Свифт — Shake it Off Кантри-поп-певица из США Тейлор Свифт давно нашла свою аудиторию — исполнительницу буквально боготворят миллионы поклонников по всему миру. Недаром клип на песню Свифт Shake it Off уже набрал 2,61 млрд просмотров.

10. Кэти Перри — Roar

В топ-15 наиболее популярных роликов попали целых два видеоклипа на песни Кэти Пери, и один из них — Roar, набравший 2,58 млрд просмотров среди зрителей YouTube. Как и в случае с хитом Марса и Ронсона, в композиции Roar тоже усмотрели признаки плагиата — ее сравнили с хитом Brave исполнительницы Сары Бареллис . Однако сходство заметили только поклонники — сама Баррелис никаких претензий к Пери не предъявляла.

11. Энрике Иглесиас, Дессемер Буэно и Gente de Zona — Bailando

Интересно, что песня Bailando вышла на английском, португальском и испанском языках, но наибольшую популярность набрала именно последняя версия. Таким образом, клип на эту композицию стал первым испаноязычным роликом, который посмотрели миллиард интернет-пользователей. А сегодня видео имеет уже 2,54 млрд просмотров.

12. Эд Ширан — Thinking Out Loud

Уже второе видео в списке принадлежит британцу Эду Ширану. Для того чтобы клип достиг такой популярности (2,42 млрд просмотров), певцу пришлось потрудиться: ходят слухи, что при подготовке к съемкам он занимался танцами по пять часов в день на протяжении нескольких недель. Кстати, его партнером в ролике на песню Thinking Out Loud стала участница популярного шоу So You Think You Can Dance.

13. Кэти Пери и Juicy J — Dark Horse

Клип на песню Dark Horse, которую Пери записала совместно с рэпером Juicy J, набрал 2,38 млрд просмотров. Возможно, такой популярности певица добилась благодаря образу Клеопатры, в котором она предстает на видео.

14. Адель — Hello

Чуть меньше — 2,37 млрд просмотров — собрал клип на композицию Адель с незатейливым названием Hello. Кстати, это первый видеоклип в мире, снятый в формате IMAX.

15. Major Lazer, DJ Snake и MØ — Lean On Эта песня была первой в чартах США, Великобритании, Австралии, Голландии и Финляндии. Съемки клипа на композицию Lean On проходили в Индии и Стокгольме —в результате видео посмотрели 2,36 млрд человек.

