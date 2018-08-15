Три дня мира и музыки

Без году полвека исполнилось сегодня Вудстоку — рок-фестивалю в городке Бетел, штат Нью-Йорк. Невероятный возраст.

К моменту его начала уже состоялся «Поход на Пентагон » молодежи против войны во Вьетнаме, Леннон в постели с Йоко уже написал гимн хиппи «Дайте миру шанс».

Открывшийся 15 августа 1969 года трехдневный полумиллионный концерт на ферме стал символом движения хиппи. И одновременно — символом конца их эпохи.

Что мы знаем о хиппи сегодня, через полвека? Длинные волосы, босые ноги, мир, музыка и вещества. «Занимайтесь любовью, а не войной». Хиппи сегодня представляются динозаврами, неактуальными, но от этого не менее значимыми: они сделали мир таким, какой он есть. Самое притягательное, что было в идеях «детей цветов», — безграничная свобода. Тяга к ней жива и сейчас. Официльные неохиппи (не путать с хипстерами!) все так же слушают музыку. Красят волосы в зеленый и синий. Отказались от наркотиков, но остальное вполне одобряют. Долго ли они протянут? Ведь полевые цветы вянут быстро.