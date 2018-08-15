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ВКонтакте обновила музыку
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ВКонтакте обновила музыку 

Ferra.ru 1 час назад
Команда социальной сети ВКонтакте объявила о перезапуске музыкального раздела. Масштабное обновление VK Music и приложение Boom получили масштабное обновление на всех платформах.
Появились карточки музыкантов с популярными треками, свежими релизами и списком альбомов. Из карточки пользователи могут перейти в официальное сообщество исполнителя и подписаться, чтобы следить за его премьерами и мероприятиями. Библиотека карточек будет пополняться.
Также в сервисах усовершенствован поиск по музыке. Можно искать не только треки и их исполнителей, но и карточки музыкантов и официальные альбомы.
Как отмечают разработчики, VK Music стал крупнейшим сервисом легальной музыки в России. В июне платформа впервые раскрыла данные об аудитории — количество активированных платных и пробных подписок в музыкальных сервисах ВКонтакте, Одноклассники и мобильном приложении BOOM превысило 1,5 миллиона.
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