Ещё
Виктор Цой: тайный смысл текстов музыканта
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Виктор Цой: тайный смысл текстов музыканта 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
28 лет назад в автокатастрофе погиб знаменитый рок-музыкант Виктор Цой, лидер культовой группы «Кино». Его песни популярны до сих пор, и поклонники творчества Цоя до сих пор спорят, какие именно идеи в них вкладывал автор.
Сам Виктор Цой предпочитал не погружаться в размышления относительно собственных произведений. В апреле 1989 года он давал большое интервью в Мурманске и отвечая на вопрос о песне «Война», он произнёс знаменитую фразу: «Объяснять песню, это все равно, что объяснять анекдот. Это не интересно». В том же интервью музыкантом рассказал, что в целом избегал «рабочих моментов» при создании песен, и для него самого до последнего момента оставалось загадкой, что станет конечным результатом его работы.
Тем не менее, как и в случае с любым выдающимся музыкантом и поэтом, тексты Виктора Цоя стали объектом пристального изучения как специалистов, так и рядовых поклонников.
В результате этого появились и многие трактовки его творчества. Например, в таких песнях, как «Звезда по имени Солнце» некоторые литературные критики (зачастую самопровозглашённые) едва ли не в каждом слове видели отсылки к христианству. Впрочем, другие эксперты склонны считать подобную трактовку, как минимум отчасти, преувеличением.
Ещё более странным выглядит, когда религиозные мотивы аналогичным образом пытаются найти в песне «Алюминиевые огурцы». Кстати, относительно этой песни существует и множество других версий — некоторые считали алюминиевые огурцы отсылкой к минам или бомбам, другие видели в песне сатирический подтекст.
Впрочем, стоит отметить, что смысл «Алюминиевых огурцов» (или в некотором смысле, его отсутствие) сам Виктор Цой прокомментировал. По его словам, песня была задумана как заведомо абсурдная, а её идея пришла рок-музыканту в голову, когда он вместе с однокурсниками отправился на отработку в колхоз — там огурцы напоминали металлические своим оттенком.
Порой споры о смысле песен Виктора Цоя вспыхивают с новой силой. В особенности это касается «Кукушки», которая после использования в фильме «Битва за Севастополь» стала восприниматься едва ли не как патриотическая, хотя многими фанатами воспринимается скорее как очень личная.
Карельские вести: последние новости
Дни рождения 15 августа 8 самых натуралистичных сцен изнасилования в истории кинематографа 10 знаменитостей, которые не раздеваются на камеру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советские актеры, которые не пережили 90-е
Названа главная изюминка нового «Аватара»
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Риз Уизерспун показала своего двойника
Что смотреть в кино: главные премьеры недели
Видео
03:28
«Челюсти» Спилберга могут раскрыть убийство
Кино
04:31
«Highway to Hell» в раз сыграли 457 гитаристов
Концерты
10:36
Самые ненавистные звезды Голливуда
Кино
04:50
Клип Лободы «SuperSTAR» требуют запретить
Концерты
02:24
Леди Гага в восторге от работы с Брэдли Купером
Кино
05:58
Как сурдопереводчики работают на концертах
Концерты
01:55
По стопам отца: Надежда Михалкова стала режиссером
Кино
01:38
Советские фильмы, ставшие культовыми за рубежом
Кино
03:37
Арбенина показала новый «Инстаграм»
Концерты
02:59
Эльдар Рязанов жестоко наказал Андрея Мягкова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение