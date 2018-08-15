В Доме культуры «Нагатино» работают 5 коллективов и студий для детей и взрослых

Факты о пользе обучения музыке

1. Исследование сотрудников Института образования Лондона подтвердило, что обучение музыке и игре на любом, даже шумовом, инструменте повышает уровень интеллекта и вообще улучшает общее самочувствие человека. Музыка способствует концентрации внимания, улучшает настроение и работу иммунной системы.

2. Ученые из Нортумбрийского университета (Великобритания) выяснили, что под музыкальный аккомпанемент двухлетние малыши гораздо быстрее запоминают новые слова и отдельные выражения, и пришли к выводу, что регулярные занятия детей музыкой один или два раза в неделю помогают увеличивать словарный запас, развивать простейшие арифметические навыки, способность слушать и усваивать информацию.

3. Обучение речи — процесс долгий и трудный. Израильские врачи Университета Хайфы и их датские коллеги из Университета Ольборг пришли к выводу, что ускорить процесс по развитию речи у таких детей помогает музыка. Был проведен эксперимент с маленькими детьми, которым была сделана кохлеарная имплантация. В ходе занятий с ними по развитию речи использовались музыкальные инструменты и игрушки, а также дети слушали различные музыкальные произведения и песни. Как показал эксперимент, дети после таких занятий стали более спонтанно общаться между собой и тем самым лучше познавали свою родную речь. Как считают сами исследователи, музыка — одна из форм невербального общения, которая стимулирует коммуникационную деятельность ребенка, призывая его взаимодействовать с другими детьми. Медицинское обоснование этих фактов нашли американцы: специалисты из медицинской школы Гарварда обнаружили, что у детей, которые в течение 15 месяцев не менее 2,5 часов в неделю занимались музыкой, объём мозолистого тела головного мозга (corpus callosum), органа, предположительно отвечающего за обмен информацией между правым и левым полушариями, увеличился в среднем на четверть.

4. Музыка Моцарта помогает недоношенным детям быстрее набирать вес и делает их более сильными. Это было доказано результатами экспериментов, проведенных израильскими медиками в Медицинском центре Тель-Авива, сообщает издание LiveScience. Двадцать малышей, родившихся раньше срока, были поделены на две группы: одной единожды в день по 30 минут давали слушать произведения Вольфганга Амадея Моцарта, а второй музыку не проигрывали вовсе. Для эксперимента была выбрана музыка Моцарта, поскольку в 1993 году в ходе эксперимента учащиеся колледжа лучше справлялись с пространственно-временными задачами, если слушали сонату австрийского композитора по 10 минут в день. Это явление получило название «эффекта Моцарта». Эксперимент с младенцами длился два дня. По окончании выяснилось, что после прослушивания музыки дети из первой группы становились спокойнее и расходовали меньше энергии, чем те, кто попал во вторую группу. Когда ребенок расходует мало энергии, ему не требуется много калорий для роста; как следствие, он быстрее набирает вес и растет.

5. Основываясь на результатах исследований, ученые разных стран предлагают увеличить долю уроков музыки в школьной программе и поставить ее в один ряд с математикой, чтением и правописанием.

6. Врачи и психологи подтверждают: у детей, которые регулярно поют, лучше иммунная система, они здоровее и эмоционально более уравновешены, чем не поющие дети. Родителям важно развивать способности ребенка с самого раннего детства. Начинать надо с дыхательных упражнений — игр, которые может выполнить любой ребенок.

7. Музыкальная ритмика широко используется при лечении двигательных и речевых расстройств (тиков, заикания, нарушений координации, моторных стереотипов), коррекции недостаточного психомоторного развития, чувства ритма, речевого дыхания.

8. Использование музыкотерапии при речевых патологиях органического происхождения оказалось весьма оправданным и перспективным за счет мощного воздействия музыки на эмоциональную сферу человека. Анализ литературных источников доказывает благотворное влияние на интеллектуальную деятельность определенных музыкальных произведений. Так, определены механизмы положительного влияния музыки на учебную деятельность, повышение мотивации учебы, возрастание удовлетворенности учением.

В каждом человеке с рождения заложен потенциал, который стремится к раскрытию. Иными словами стремление к самовыражению заложено в нас на генетическом уровне и является такой же потребностью, как стремление утолить голод, жажду, создать комфортные условия жизни. Просто она находится на самом верху пирамиды потребностей, поэтому многие ее игнорируют, что лишает человека возможности быть по-настоящему счастливым.

В Доме культуры «Нагатино» работают 5 коллективов и студий

для детей и взрослых:

Студия эстрадной песни «Ре-Микс»

руководитель Елена Васильевна Челнокова

(возраст занимающихся от 3 лет)

Студия игры на гитаре «Аккорд»

руководитель Алексей Геннадьевич Сенин

(возраст занимающихся от 10 лет)

Ведущий творческий коллектив Москвы

Ансамбль народной песни «Нагатица»

руководитель Елена Васильевна Челнокова

(возраст занимающихся от 7 лет)

Ведущий творческий коллектив Москвы

Московский чувашский хор «Атал» (Волга)

(возраст занимающихся от 18 лет)

Ведущий творческий коллектив Москвы

Молодежный оркестр «Доминанта»

(возраст занимающихся от 12 лет,

с опытом игры на музыкальных инструментах)

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