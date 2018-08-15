В Сосновом Бору и деревне Систо-Палкино пройдет фестиваль чистой музыки «U235»

Пятый юбилейный международный музыкальный фестиваль чистой музыки «U235» приглашает всех желающих с 27 по 30 августа 2018 года в Сосновый Бор и деревню Систо-Палкино.

В фестивальную программу традиционно войдет финал конкурса авторской песни и поэзии, концерты с участием мастеров жанра, творческие мастерские для участников и зрителей по направлениям — исполнительская мастерская, авторская, гитарный класс, поэтическая мастерская, детско-юношеская, лекции исследователей авторской песни.

Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте.