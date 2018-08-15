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В Сосновом Бору и деревне Систо-Палкино пройдет фестиваль чистой музыки «U235»
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В Сосновом Бору и деревне Систо-Палкино пройдет фестиваль чистой музыки «U235» 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Пятый юбилейный международный музыкальный фестиваль чистой музыки «U235» приглашает всех желающих с 27 по 30 августа 2018 года в Сосновый Бор и деревню Систо-Палкино.
В фестивальную программу традиционно войдет финал конкурса авторской песни и поэзии, концерты с участием мастеров жанра, творческие мастерские для участников и зрителей по направлениям — исполнительская мастерская, авторская, гитарный класс, поэтическая мастерская, детско-юношеская, лекции исследователей авторской песни.
Председатель жюри — заслуженный деятель искусств России Александр Городницкий. Члены жюри — известные авторы-исполнители Татьяна Визбор, Josh Lanza — специальный гость из США, Александр Красовицкий, Даниил Крамер, Леонид Зайчик и многие другие.
Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте.
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