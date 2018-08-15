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Вышел тизер клипа Монеточки на песню «90-е»
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Вышел тизер клипа Монеточки на песню «90-е» 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Михаил Идов выложил в инстаграме первый тизер на песню Монеточки «90-е», назвав своей самой любимой композицией с дебютного альбома певицы «Раскраски для взрослых». Снимали ролик, судя по геолокации, в Санкт-Петербурге. Михаил выступил в роли режиссера и сценариста, а оператором стал Евгений Привин.
В 20-секундном тизере мы можем видеть, как певица пробирается на балкон, залитый утренним солнцем, через комнату после шумной вечеринки. Ролик обрывается на многозначительной фразе «В 90-е убивали людей». А вот про «драки за джинсы с кока-колой», про то, что «электричества не было нигде», «только „Ласковый май“ играл по радио» и прочие детали того времени не упомянуто. Премьера — 21 августа.
«Ждем с нетерпением», — оставляют комментарии поклонники. И просят, чтобы певица сняла видео на песню «Каждый раз». Тем временем у Монеточки прибавляются ряды не только хейтеров, но и поклонников: так, Сергей Шнуров назвал певицу «прикольной» и попросил Земфиру «не наезжать на молодежь». «Брюзжание никому не идет», — заметил он.
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