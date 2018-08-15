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На «Классическом Евровидении» Россию представит Иван Бессонов
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На «Классическом Евровидении» Россию представит Иван Бессонов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В столичном аэропорту Шереметьево в шотландский Эдинбург проводили молодого пианиста Ивана Бессонова. 16-летний музыкант представит нашу страну на конкурсе исполнителей, который проходит раз в два года и называется «Классическое Евровидение». Прежде чем получить путевку на этот смотр юных виртуозов, пианист Бессонов покорил жюри и зрителей конкурса «Синяя птица», который проводится на телеканале «Россия 1».
Так по музыкальному громко в аэропорту Шереметьево еще никогда не было! Участники всех сезонов конкурса «Синяя птица» пришли сегодня проводить своего коллегу и друга Ивана Бессонова в Эдинбург на международный конкурс «Классическое Евровидение». Провожали, конечно, фирменной мелодией из «Синей птицы».
"Синяя птица" принесла удачу юному пианисту уже дважды. Во втором сезоне шоу Ваня вместе с братьями, кстати, тоже виртуозными музыкантами, вышел в финал конкурса. А в сказочном сезоне «Синяя птица — Последний богатырь» этой весной жюри вручили ему специальный приз.
На «Классическом Евровидении» Ивану предстоит состязаться с юными музыкантами со всей Европы. Каждый сыграет небольшой 15-минутный концерт. Ваня включил в программу произведения русских композиторов и шотландца, ведь проходит это «Евровидение» в Шотландии.
Как и в эстрадном конкурсе, по правилам «Классического Евровидения», голосовать за свою страну зрители не могут, а вот болеть за своих — не воспрещается.
Трансляции полуфиналов «Евровидения» канал «Россия Культура» покажет 21 и 22 августа, а кульминацию большого европейского праздника классической музыки смотрите в прямом эфире из Эдинбурга 23 августа — в 21 час 30 минут.
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