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Участники фестиваля «Фанфары Казани» пройдут маршем по улице Баумана
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Участники фестиваля «Фанфары Казани» пройдут маршем по улице Баумана 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
В четверг, 16 февраля стартует VII Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». Несколько слов о программе ближайшего дня фестиваля. В 16:00 на площадке у Татарского театра имени Г. Камала выступит старейший военный музыкальный коллектив России — оркестр Тихоокеанского флота. Музыканты прилетят в Казань спецбортом из Владивостока. В 17:30 свое мастерство покажет Сводный оркестр регионального командования «ОҢТҮСТІК» Национальной гвардии Республики Казахстан. С 17:00 до 20:00 — выступления нескольких оркестров в парке Урицкого. В том числе, гости фестиваля услышат музыкантов Пензенского филиала Военной академии им. Генерала армии А. В. Хрулева или, например, бригаду оперативного назначения Нацгвардии России (Богородск). В пятницу, 17 августа в Казанском кремле — на площади у мечети Кул Шариф, состоится торжественное открытие фестиваля «Фанфары Казани». В этот же день участники фестиваля пройдет маршем по улице Баумана. Полная программа фестиваля доступна по ссылке.
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