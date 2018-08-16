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В ТАР прошел отчетный концерт музыкантов и танцоров с произведениями, созданными на основе собранных народных традиций
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В ТАР прошел отчетный концерт музыкантов и танцоров с произведениями, созданными на основе собранных народных традиций 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Шигадзе /Тибетский АР/, 15 августа /Синьхуа/ — В городском округе Шигадзе /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ сегодня прошел отчетный концерт музыкантов и танцоров с произведениями, созданными на основе собранных народных традиций Тибетского автономного района. Фотографии Синьхуа / Лю Дунцзюнь
Шигадзе /Тибетский АР/, 15 августа /Синьхуа/ — В городском округе Шигадзе /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ сегодня прошел отчетный концерт музыкантов и танцоров с произведениями, созданными на основе собранных народных традиций Тибетского автономного района. Фотографии Синьхуа / Лю Дунцзюнь
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