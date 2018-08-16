В ТАР прошел отчетный концерт музыкантов и танцоров с произведениями, созданными на основе собранных народных традиций

Шигадзе /Тибетский АР/, 15 августа / Синьхуа / — В городском округе Шигадзе /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ сегодня прошел отчетный концерт музыкантов и танцоров с произведениями, созданными на основе собранных народных традиций Тибетского автономного района. Фотографии Синьхуа / Лю Дунцзюнь Шигадзе /Тибетский АР/, 15 августа /Синьхуа/ — В городском округе Шигадзе /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ сегодня прошел отчетный концерт музыкантов и танцоров с произведениями, созданными на основе собранных народных традиций Тибетского автономного района. Фотографии Синьхуа / Лю Дунцзюнь