Александр Ф. Скляр показал загадочное новое тату

Не успели звезды отойти от фестиваля «Нашествие», как у самых стен Кремля прошел музыкальный фестиваль «Наши в городе».

Свое выступление на фестивале лидер «Ва-Банка» Александр Скляр начал с песни Высоцкого. Во время выступления зрители смогли рассмотреть его новую татуировку в виде якоря на правой руке.

— Это последнее тату, которое я сделал в своей жизни! — признался позже музыкант. — Я могу объяснить, с чем оно связано, но мне бы не хотелось! Это весьма личная тема!

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский рассуждал о современном панк-роке.

— Я его очень люблю! — ответил певец. — Он меня трогает!

Тем временем за сценой открылся шатер с горячими закусками и горячительными напитками, и все отправились туда — отмечать день рождения радиостанции — организатора «Нашествия» и «Наших в городе» «Наше радио».