Заключенные саратовской колонии готовятся к конкурсу «Калина красная»

В клубе 13-ой колонии Сергей Буянов репетирует второй час подряд. Вместе с режиссером Натальей Абашкиной пробуют разные варианты звучания. Сергей Буянов прошел в финал конкурса «Калина красная». Участвует в соревновании по вокалу уже второй раз. И столько же раз проходит в финал. В этом году написал новую песню «Прощаюсь с тайгой».

Сергей Буянов, осужденный:

"Открылся позитив от прошлого года конкурса. Я себя показал, посмотрел на других. И вот опять написал песню. Не было ничего специально. Если идут туда, значит идут и оттуда. Пора возвращаться домой. Я об этом думаю, что и мне тоже пора. Об этом песня".

Наталья Абашкина — режиссер из Санкт-Петербурга и один из организаторов конкурса. Работает с творческими личностями за решеткой по всей стране. С Сергеем они сотрудничали год назад на этом же конкурсе «Калина красная». Только проходил он в Волгограде. Говорит, ее ученик очень изменился.

Наталья Абашкина, режиссер конкурса «Калина красная»:

"Он очень изменился. Его характер, его герой в песне".

"Очень много осужденных пытаются участвовать в этом конкурсе. Мы их поддерживаем. Там где есть творчество, не все потеряно".

Отбор на конкурс очень строгий, говорят надзиратели. Из 700 человек, в этой колонии его прошел только Сергей. Строчки этой песни дались ему легко, говорит заключенный. Надеется на победу. Посвятил композицию свободе. Правда, ее он почувствует не так уж и скоро. Через 4 года.