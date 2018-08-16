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Заключенные саратовской колонии готовятся к конкурсу «Калина красная»
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Заключенные саратовской колонии готовятся к конкурсу «Калина красная» 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В клубе 13-ой колонии Сергей Буянов репетирует второй час подряд. Вместе с режиссером Натальей Абашкиной пробуют разные варианты звучания. Сергей Буянов прошел в финал конкурса «Калина красная». Участвует в соревновании по вокалу уже второй раз. И столько же раз проходит в финал. В этом году написал новую песню «Прощаюсь с тайгой».
Сергей Буянов, осужденный:
"Открылся позитив от прошлого года конкурса. Я себя показал, посмотрел на других. И вот опять написал песню. Не было ничего специально. Если идут туда, значит идут и оттуда. Пора возвращаться домой. Я об этом думаю, что и мне тоже пора. Об этом песня".
Наталья Абашкина — режиссер из Санкт-Петербурга и один из организаторов конкурса. Работает с творческими личностями за решеткой по всей стране. С Сергеем они сотрудничали год назад на этом же конкурсе «Калина красная». Только проходил он в Волгограде. Говорит, ее ученик очень изменился.
Наталья Абашкина, режиссер конкурса «Калина красная»:
"Он очень изменился. Его характер, его герой в песне".
Роман Амиров, заместитель начальника исправительной колонии №13 г. Энгельса:
"Очень много осужденных пытаются участвовать в этом конкурсе. Мы их поддерживаем. Там где есть творчество, не все потеряно".
Отбор на конкурс очень строгий, говорят надзиратели. Из 700 человек, в этой колонии его прошел только Сергей. Строчки этой песни дались ему легко, говорит заключенный. Надеется на победу. Посвятил композицию свободе. Правда, ее он почувствует не так уж и скоро. Через 4 года.
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