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Zdob Si Zdub готовит поклонникам новогодний подарок
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Zdob Si Zdub готовит поклонникам новогодний подарок 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
К этому времени должен выйти новый альбом команды, который музыканты записывали два года.
Группа Zdob Si Zdub завершает работу над новым альбомом. По словам Романа Ягупова, все треки уже записаны, и музыканты сами с нетерпением ждут релиза пластинки. Еще бы — ведь работа над ним велась целых два года. Роман Ягупов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новинке от Zdob Si Zdub читайте только на НСН.
«Это пластинка о человеке и природе. Мы работали на этим альбомом два года. Совмещать с гастролями это было очень сложно. Сейчас мы сводим песни. Даже можно сказать, что практически все уже сведено. Думаю, мы представим пластинку к Новому году. Мне нравится эта пластинка. Мы делали ее без продюсеров, без спешки, сами финансировали, что-то переделывали, перезаписывали и дорабатывали, шлифовали. Так что, получившаяся работа мне нравится. На этом альбоме не так много песен, всего 10 треков, но все они интересные», — заверил артист.
Роман Ягупов поделился рабочим названием нового альбома группы Zdob Si Zdub — «Бестиариум», но предупредил, что оно, вполне возможно, изменится. А релиз альбома запланирован на осень, как и выпуск четырех видео-клипов на песни с новой пластинки.
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