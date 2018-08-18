Как наживаются на умерших звездах

Достаточно много актеров, музыкантов и прочих звезд шоу-бизнеса продолжают «работать» после своей смерти. Инновационные технологии и потребность публики не расставаться со своими кумирами позволяют заинтересованным людям зарабатывать сотни тысяч, а порой и миллионы долларов.

В августе 2016 года на немецком фестивале Wacken Open Air выступил лидер групп Black Sabbath и Rainbow, а также авторского проекта Dio Ронни Джеймса Дио. И не было бы это столь ошеломляющей новостью, если бы рокер не умер за шесть лет до выступления. Специалистам удалось максимально точно синхронизировать изображение исполнителя, его музыку и движения. Иногда организаторы концертов «звезд без звезд» называют подобную технологию голограммой, но на самом деле речь идет просто о качественной проекции.

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Эта же технология была использована двумя годами ранее в Лас-Вегасе. Тогда на сцену «вышел» поп-король Майкл Джексон . На церемонии Billboard Music Awards прозвучала песня с альбома «Xscape», который появился уже после смерти исполнителя. На сцене зрители увидели профессиональных танцоров и в компании изображения Майкла Джексона. Король поп-музыки танцевал так, как он это делал при жизни. Знаменитая «лунная походка», пусть и воспроизведенная при помощи проекционной технологии, вызвала ликование толпы и создала атмосферу живого выступления.

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Особый спрос на «проекционные выступления» есть у звезд, которые трагически погибли или по другим причинам ушли из жизни в зените своей славы. Например, для того, чтобы подарить поклонникам еще одну встречу с Уитни Хьюстон , было организовано масштабное мировое турне. Подготовку полностью на себя взяла сестра певицы Пэт. На шоу прекрасная Уитни должна была спеть дуэтом с Кристиной Агилерой, но правопреемники Хьюстон отказались от этой идеи из-за недостаточной технической проработанности дуэта.

«Возможность помогать людям видеть великий дар Уитни Хьюстон — это как раз то, зачем я строил весь этот бизнес с голограммами. У нас есть технологии, которые совершают космический сдвиг в индустрии развлечений. Благодаря сотрудничеству с Пэт Хьюстон и компанией, мы прославим артистизм Уитни на весь мир еще раз»,

— заявил гендиректор компании по производству голограмм Алки Дэвид.

Поклонники рок-музыки с ликованием восприняли новость о выступлениях легенды середины XX века Бадди Холли , которого не стало зимой 1959 года. Бывшие коллеги лидера группы Queen Фредди Меркьюри заявляли, что не желают выступать вместе с «голограммой», однако против использования проекции кем-то другим не возражали. Гениальный Меркьюри все же появился перед зрителями через 21 год после своей смерти. Это произошло на Олимпийских играх в Лондоне. Проекционное изображение «разогрело» аудиторию, исполнив называемый уже классическим распев.

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