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Дэниел Рэдклифф не смог прилететь в Якутск
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Дэниел Рэдклифф не смог прилететь в Якутск 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Британский актер Дэниел Рэдклифф не сможет принять приглашение организаторов фестиваля косплея и гик-культуры Ykt Geek Fest в Якутске, пишет РИА «Новости» со ссылкой на организатора фестиваля Егора Давыдова.
К гостям и организаторам мероприятия Рэдклифф обратился с видеообращением, назвав якутских поклонников самыми северными. Он похвалил авторов идеи фестиваля и пригласил всех желающих на свой новый фильм «Опасное задание».
На приглашение посетить Ykt Geek Fest в качестве почетного гостя Дэниел Рэдклифф ответил отказом. «Он выразил свое сожаление, что из-за плотного графика съемок не сможет попасть на мероприятие», — поделился Давыдов.
Фестиваль пройдет в Якутске 26 августа. В его рамках будут проведены конкурсы на лучший косплей, лучшее короткометражное кино, лучший рисунок, лучший стенд и лучшее музыкальное видео", а также чемпионаты по компьютерным играм, квесты и др.
Ранее Дэниел Рэдклифф впервые прокомментировал скандальное участие Джонни Деппа в поттериане.
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