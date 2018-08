Селена Гомес передумала выпускать новый альбом? 

Вот уже несколько лет поклонники с нетерпением ждут новостей о выходе нового альбома Селены Гомес (Selena Gomez).

С момента релиза «Revival» о дальнейшей музыкальной карьере певицы ничего не было слышно, а между тем прошло уже целых 3 года.

И наконец-то певица поделилась с фанатами долгожданной информацией! Несколько дней назад в Instagram-профиле подруги Селены Connar Franklin (Коннар Франклин) состоялся прямой эфир, во время которого певица как бы случайно сказала:

«Мой новый альбом выйдет позже. Я устала от всего этого».

Новость о том, что альбом выйдет не раньше 2019 года расстроил многих поклонников. Но нашлись и те, кто поддержал решение Селены.

«Она итак выпустила много всего нового в этом году. Можно и подождать!» — написала одна из поклонниц певицы во Вконтакте.

В мае этого года Селена рассказала, что ее новый альбом будет о «личном». Над ним, по словам самой певицы, девушка работала уже 2 года. Неизвестно, что именно повлияло на решение Селены отсрочить выход альбома: возможно, все дело в драматичном разрыве с Джастином Бибером (Justin Bieber).