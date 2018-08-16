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Селена Гомес передумала выпускать новый альбом?
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Селена Гомес передумала выпускать новый альбом? 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Вот уже несколько лет поклонники с нетерпением ждут новостей о выходе нового альбома Селены Гомес (Selena Gomez).
С момента релиза «Revival» о дальнейшей музыкальной карьере певицы ничего не было слышно, а между тем прошло уже целых 3 года.
И наконец-то певица поделилась с фанатами долгожданной информацией! Несколько дней назад в Instagram-профиле подруги Селены Connar Franklin (Коннар Франклин) состоялся прямой эфир, во время которого певица как бы случайно сказала:
«Мой новый альбом выйдет позже. Я устала от всего этого».
Новость о том, что альбом выйдет не раньше 2019 года расстроил многих поклонников. Но нашлись и те, кто поддержал решение Селены.
«Она итак выпустила много всего нового в этом году. Можно и подождать!» — написала одна из поклонниц певицы во Вконтакте.
В мае этого года Селена рассказала, что ее новый альбом будет о «личном». Над ним, по словам самой певицы, девушка работала уже 2 года. Неизвестно, что именно повлияло на решение Селены отсрочить выход альбома: возможно, все дело в драматичном разрыве с Джастином Бибером (Justin Bieber). «My album’s coming out later. I’m done with it» — Selena via a friend’s Instagram Live pic.twitter.com/2NCwcpKsvw
— Selena Gomez News (@SelenaHQMedia) August 13, 2018
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