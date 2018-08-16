В Ломах под Ульяновском пройдет фестиваль авторской песни

Как сообщили в Министерстве искусства и культурной политики области, в этом году фестиваль авторской песни «Ломы-2018» пройдёт в 16-й раз и будет длиться три дня, с 17 по 19 августа. В лучших традициях фестиваля пройдут концерты классики жанра, а также концерты в формате «открытый микрофон». Вместе с тем зрители увидят выступления семейных дуэтов, а также признанных и новых авторов.

В этом году почётным гостем и экспертом конкурсного жюри фестиваля станет Валерий Боков — автор-исполнитель из Казани. Концертная программа пройдёт на двух сценах: центральной эстраде и альтернативной площадке «Позитив», барды проведут мастер-классы исполнительского мастерства и научат написанию стихов и песен, работе с микрофоном.