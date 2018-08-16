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Лада Дэнс опозорилась на сцене
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Лада Дэнс опозорилась на сцене 

Рамблер 1 час назад
Во время выступления в честь Дня строителя у Лады Дэнс в Магнитогорске отключилась фонограмма. Вышло ужасно.
Вместе с фонограммой пропало и музыкальное сопровождение певицы. 30 тысяч зрителей и жителей Магнитогорска были недовольны и разочарованы выступлением. Организаторы попросили вернуть Ладу заплаченный ей гонорар.
Когда стали выяснять, кто виновен в данном инциденте, мэрия Магнитогорска назвала компанию ООО "Праздничная компания "Колесница судеб" из Екатеринбурга. Администрация же отвечала только за аренду площадки и вывоз мусора. В итоге компании скидывают вину друг на друга. Тем временем мэрия города требует вернуть 200 тысяч рублей за провальное выступление.
Есть вероятность, что не "Колесница судеб" определила фиаско во время выступление певицы, а ее коммерческий директор, который нашел очень креативный способ отомстить. Накануне между ним и Ладой произошла ссора, которая могла послужить причиной для такого поступка.
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