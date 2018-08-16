Эзра Миллер выпустил новую песню sadtown

В перерывах между съемками в «Фантастических тварях» и косплеем на Comic-Con Эзра Миллер умудряется еще и записывать музыку (актер является участником музыкального трио Sons of an Illustrious Father). На этот раз Эзра дебютировал в качестве сольного исполнителя — и представил первую песню под собственным именем.

Композиция под названием sadtown — коллаборация Эзры и музыканта/продюсера Оливера Игнатиуса, который описывает этот трек как «описание экологической катастрофы, которая разворачивается вокруг нас»; «песню про расставание» — «только вместо любимого человека вы расстаетесь с зеленой планетой».

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