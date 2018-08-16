Пол Маккартни показал «грубую песню» на видео

Легендарный исполнитель уже давно занят подготовкой своего нового альбома «Egypt Station». Релиз состоится уже скоро, 7 сентября. Пока же сэр Маккартни периодически дает поклонникам почувствовать «вкус» нового альбома.

Ожидающие выхода диска фанаты уже услышали композиции «I Don’t Know» и «Come On To Me», которые музыкант обнародовал ранее. Вслед за ней в свет вышла и третья — «Fuh You».

Накануне экс-битл, к радости поклонников, представил новую песню, которая войдет в «Egypt Station», и даже записал на нее видео. Об этом сам музыкант сообщил в Twitter.

Продюсером композиции «Fuh You» стал Райан Теддер, а сам Маккартни назвал ее «песней о любви, но немного грубой».