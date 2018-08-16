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А что вы знаете о легендарном Элвисе?
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А что вы знаете о легендарном Элвисе? 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
16 августа — День памяти Элвиса Пресли. Даже спустя более 40 лет после смерти этот музыкант и певец остаётся популярным во всём мире, а его хиты навсегда вошли в число лучших композиций мировой эстрадной музыки и до сих диски с записями успешно продаются. По результатам проведенного телекомпанией Эй-би-си опроса о том, кто является самой крупной рок-звездой в истории человечества, Элвис получил первое место. Хотя, как говорил сам певец, ему были ближе ритм-энд-блюз и госпел (евангельская музыка).
Глава знаменитой мемфиской фирмы звукозаписи «Sun Records» Сэм Филиппс как-то сказал: «Дайте мне белого с душой и голосом негра — и я переверну Америку». В 1953 году такой голос был найден.
Феномен Элвиса сложился из нескольких составляющих: внешних (певец был молодым, красивым) и внутренних (бесподобный голос, драйвовое поведение на сцене, исключительная трудоспособность, артистизм и харизма). (function (d, s, id) {var js, fjs=d.getElementsByTagName (s) [0];if (d.getElementById (id)) return;js=d.createElement (s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'playbuzz-sdk'));
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