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Короткометражки молодых российских режиссеров покажут в Нижнем Новгороде
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Короткометражки молодых российских режиссеров покажут в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииКороткометражки молодых российских режиссеров покажут в Нижнем Новгороде18-19 августа в Нижнем Новгороде пройдет показ V Всемирного фестиваля уличного кино. 18 августа на Нижневолжской набережной состоится конкурсный показ фестиваля текущего года и зрительское голосование, 19 августа — показы лучших конкурсных работ прошлых лет.
Фестиваль проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив, Фонда развития моногородов, Общественной палаты Российской Федерации и Союза кинематографистов России.
Зрители познакомятся с лучшими короткометражными фильмами, снятых молодыми российскими режиссерами за последний год.
Конкурсная программа, состоящая из 8 короткометражных фильмов была продемонстрирована на площадках в Арзамасском, Княгининском и Володарском районах, городском округе Навашинский и городах Первомайск, Кулебаки в рамках празднования Дня России и Дня Молодежи.
По итогам зрительского голосования победил фильм «Я тебя вижу» режиссера Дениса Кудряшова (Россия, 2017 г., 12 +, 17 мин.). Всего конкурсную программу посмотрело 900 человек.
Показ внеконкурсной программы, состоящей из короткометражных фильмов предыдущих лет, состоялся на 16 площадках Арзамасского, Богородского, Гагинского, Краснооктябрьского, Павловского районов и города Сарова. В июне-июле внеконкурсную программу посмотрело 1670 человек.
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