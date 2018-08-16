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Музыкальный критик Сергей Соседов: Мадонна умеет выбирать людей
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Музыкальный критик Сергей Соседов: Мадонна умеет выбирать людей 

РИА Новости 2 часа назад
Юбилей Мадонны Луизы Чикконе — настоящее событие в жизни меломанов, принадлежащих, по меньшей мере, к двум поколениям. Достижения этой поп-легенды грандиозны. Вот лишь некоторые из них: тринадцать студийных альбомов, почетный титул члена Зала славы рок-н-ролла, семь премий MTV Video Music Awards, две — Brit Awards, пять статуэток Grammy и одно из крупнейших состояний на «музыкальном Олимпе».
Сергей Соседов не относит себя к почитателям творчества Мадонны. Музыкальному критику не близка холодная исполнительская манера поп-дивы, однако он способен по достоинству оценить неизменно высокое качество ее синглов.
"У Мадонны изначально весьма скромные вокальные данные: ее голос не богат красками и обертонами, она певица без узнаваемого тембра. Но у нее всегда была феноменальная способность находить людей, которые создавали хиты, писали яркую мелодичную музыку и жили на волне модных технологических тенденций. Основная задача творчества Мадонны — постоянный переход от стиля к стилю. Эта потребность все время меняться и доказывать, что она крутая, объясняется бунтарским духом и трезвой самооценкой. И вокал, и внешность Мадонны не назовешь выдающимися. Она это понимала, равно как и то, что важны не столько хиты, сколько оформление и «саунд-костюм», в котором хиты подаются. Это очень важный фактор ее успеха", — считает Сергей Соседов.
Смотрите полную версию беседы:
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