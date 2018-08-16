На Бойцовой состоится праздничный концерт

Перед жителями Богородского 21 августа выступит музыкант Владимир Томшин.

Как сообщили в отделе социальной коммуникации и активного долголетия филиала «Богородское» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники», в районе состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню государственного флага Российской Федерации.

Концертную программу «Россия — Родина моя» представит музыкант Владимир Томшин. По окончании музыкальной части программы состоится чаепитие на свежем воздухе.

Посещение концерта бесплатное.

Для участия в концерте требуется предварительная регистрация по телефону: +7 (499) 160 24 78.

Начало программы в 13.15.

Адрес: ул. Бойцовая, д. 10, к. 5.