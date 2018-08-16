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На Бойцовой состоится праздничный концерт
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На Бойцовой состоится праздничный концерт 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Перед жителями Богородского 21 августа выступит музыкант Владимир Томшин.
Как сообщили в отделе социальной коммуникации и активного долголетия филиала «Богородское» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники», в районе состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню государственного флага Российской Федерации.
Концертную программу «Россия — Родина моя» представит музыкант Владимир Томшин. По окончании музыкальной части программы состоится чаепитие на свежем воздухе.
Посещение концерта бесплатное.
Для участия в концерте требуется предварительная регистрация по телефону: +7 (499) 160 24 78.
Начало программы в 13.15.
Адрес: ул. Бойцовая, д. 10, к. 5.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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