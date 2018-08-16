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Пол Маккартни удивил фанатов матерной песней
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Пол Маккартни удивил фанатов матерной песней 

News.ru 1 час назад
Легенда The Beatles Пол Маккартни выпустил не совсем цензурную песню о высоких чувствах. 76-летний музыкант не переживает, даже если его композицию проигнорируют все радиостанции. Песня нравится ему самому, а это главное.
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