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На Украине подтвердили, что рэпер Баста угрожает безопасности страны
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На Украине подтвердили, что рэпер Баста угрожает безопасности страны 

АиФ Ростов 31 минуту назад
Фото: АиФ Ростов
Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список деятелей культуры, которые представляют опасность для национальной безопасности страны, включив в него ростовского рэпера Басту (Василия Вакуленко).
Об этом можно прочитать на официальном сайте ведомства, где отмечается, что Баста внесён в этот список с 15 января 2018 года.
Напомним, что к Басте украинские официальные лица уже неоднократно предъявляли претензии за выступления в Крыму. Как ранее сообщал «АиФ-Ростов», 17 июня 2017 года концерт артиста в Киеве находился под угрозой срыва, а в Одессе он так и не выступил.
В одном списке с Бастой еще 138 деятелей культуры. В частности, по мнению Министерства культуры Украины национальной безопасности страны кроме известных российских актёров, музыкантов и писателей, также угрожают кинорежиссёр Эмир Кустурица, актёр Стивен Сигал, а также ныне покойный Олег Табаков.
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