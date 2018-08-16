На Украине подтвердили, что рэпер Баста угрожает безопасности страны

Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список деятелей культуры, которые представляют опасность для национальной безопасности страны, включив в него ростовского рэпера Басту ( Василия Вакуленко ).

Об этом можно прочитать на официальном сайте ведомства, где отмечается, что Баста внесён в этот список с 15 января 2018 года.

Напомним, что к Басте украинские официальные лица уже неоднократно предъявляли претензии за выступления в Крыму. Как ранее сообщал «АиФ-Ростов», 17 июня 2017 года концерт артиста в Киеве находился под угрозой срыва, а в Одессе он так и не выступил.