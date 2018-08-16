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Рэпер Баста исполнит лучшие треки в Челябинске
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Рэпер Баста исполнит лучшие треки в Челябинске 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
Рэпер Баста посетит Челябинск в октябре, сообщают организаторы концерта.
«Баста делает рэп, который по-лютому прет. И это подтвердят все, кто хоть раз слышал его треки и хоть раз оказывался на концерте. Василий Вакуленко прокачает тебя по-полной. Просто парень из Ростова-на-Дону поднялся до самых высот и теперь собирает Олимпийский, не спускается с первых строчек чартов и звучит повсюду», — говорится в сообщении.
Концерт состоится в ледовой арене «Трактор» 2 октября. Билеты можно приобрести здесь.
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