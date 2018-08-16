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Лана Дель Рей выпустила новый клип
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Лана Дель Рей выпустила новый клип 

Fancy Journal 30 минут назад
Лана Дель Рей совместно с американской певицей Cat Power представила новый клип на композицию «Woman». Сингл войдет в предстоящий альбом Шарлин Мари Маршалл (настоящее имя Cat Power) «Wanderer», релиз которого намечен на 5 октября 2018 года.
Режиссером музыкального видео выступил известный клипмейкер Грег Хант, сотрудничавший ранее с Nike, Levi’s и Vans. Съемки проходили в студии и на открытой крыше в предзакатное время. Важное место в клипе уделено цвету — акцент сделан на драматичном сочетании голубого и розового оттенков. Сама Лана Дель Рей, принимавшая участие в записи песни, в клипе решила не появляться.
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