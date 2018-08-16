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Музыкальный этнический фестиваль соберет артистов из многих стран
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Музыкальный этнический фестиваль соберет артистов из многих стран 

Управа района Бирюлево Западное 15 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Ежегодный Международный музыкальный фестиваль «Музыка наших сердец» соберет гостей из Южного округа в музее-заповеднике «Коломенское» 1 сентября.
На одной сцене представят свое творчество известные артисты из разных стран: Алсу, Иштар Алабина, Горан Брегович, Кубанский Казачий хор и многие другие. Фестиваль объединит этническое наследие Грузии, Татарстана, России, Белоруссии и Сербии.
«Это событие призвано обратить внимание на все многообразие национальной музыкальной культуры разных народов», — сообщила певица Зара, куратор фестиваля.
Посетить событие, которое начнется в 18:00, сможет любой желающий, вход свободный.
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