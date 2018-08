Не только кино: в каких клипах снимались знаменитые актеры в начале карьеры?

Алисия Сильверстоун , Лив Тайлер, Джош Холлоуэй и Aerosmith Подающая надежды американская актриса Алисия Сильверстоун (Alicia Silverstone) снялась в трех видеоклипах рок-группы Aerosmith: «Cryin’», «Amazing» и «Crazy». В клипах она сыграла бунтарку, ведущую сумасшедший образ жизни — она гоняет на бешеной скорости, дерется и прыгает с моста на тарзанке.

Фото: кадр из клипа на песню «Crazy»

В клипе «Crazy» героиня путешествует и развлекается вместе с подругой, которую исполнила дочь вокалиста группы Лив Тайлер (Liv Tyler).

Но самое известное появление Лив Тайлер в клипах группы Aerosmith произошло в 1998 году, когда на экраны вышел фильм Майкла Бэя «Армагеддон», где актриса сыграла одну из главных ролей. В клипе кадры из фильма чередуются с кадрами, где группа исполняет песню на фоне космического корабля.

Поклонникам сериала «Остаться в живых» будет любопытно посмотреть клип 1993 года «Cryin’»: в роли красавчика и вора, с которым героиня Алисии Сильверстоун мастерски расправляется в конце видеоклипа, выступил «Сойер» — актер Джош Холлоуэй (Josh Holloway).

Фото: кадр из клипа на песню «Cryin’»

Крис Эванс и Мэрилин Мэнсон На заре своей карьеры будущий исполнитель роли супергероя Капитана Америки снялся в подростковой комедии 2001 года «Недетское кино». Одним из саундтреков картине стала песня Мэрилина Мэнсона «Tainted Love», впервые исполненная певицей Глорией Джонс еще в 1965 году.

Фото: кадр из клипа на песню «Tainted Love»

Хэлли Берри и Limp Bizkit В 2003 году актриса Хэлли Берри снялась в главной роли в психологическом триллере «Готика». Сюжет фильма частично повторяет видеоклип группы Limp Bizkit на песню «Behind Blue Eyes», которая стала саундреком к фильму.

Фото: кадр из клипа на песню «Behind Blue Eyes»

В клипе актриса появляется вместе с солистом группы, Фредом Дёрстом

Скарлетт Йоханссон и Джастин Тимберлейк, Боб Дилан (и Savage Garden?) В 2006 году Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) появилась в клипе на песню Джастина Тимберлейка «What Goes Around… Comes Around».

В этом же году она снялась в клипе на песню Боба Дилана «When The Deal Goes Down».

Возможно, сниматься в клипах актриса начала намного раньше. В 1998 году вышел видеоклип на песню группы Savage Garden «To the Moon and Back». По сюжету клипа, молодая девушка-подросток едет на метро, чтобы встретиться с друзьями.

Нигде не указано, кто исполнил роль этой девушки, но на кадрах в самом начале клипа героиня очень сильно напоминает голливудскую актрису Скарлетт Йоханссон.

Фото: кадры из клипов на песни «To the Moon and Back» и «What Goes Around… Comes Around»

В 1998 году она снялась в фильме «Заклинатель лошадей», на кадрах из которого выглядит так же, как и героиня клипа.

Фото: кадры из клипа на песню «To the Moon and Back» и фильма «Заклинатель лошадей»