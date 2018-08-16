Британские музыканты почувствовали «силу жизни» в Чернобыльской зоне отчуждения

Использованные в клипе кадры отсняты в непосредственной близости от Чернобыльской атомной электростанции, в Припяти. Режиссером выступил Майк Кристи.

Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.

"Дело не только в трагедии и катастрофе, произошедшей столько лет назад, — дело в неудержимой силе жизни, которая поглотила покинутый людьми ландшафт", — объяснил Кристи замысел клипа.

Трек Life Is Golden войдет в восьмой студийный альбом группы. Пластинка получила название The Blue Hour. Релиз намечен на 21 сентября.