Британские музыканты почувствовали «силу жизни» в Чернобыльской зоне отчуждения 

Использованные в клипе кадры отсняты в непосредственной близости от Чернобыльской атомной электростанции, в Припяти. Режиссером выступил Майк Кристи.
Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.
"Дело не только в трагедии и катастрофе, произошедшей столько лет назад, — дело в неудержимой силе жизни, которая поглотила покинутый людьми ландшафт", — объяснил Кристи замысел клипа.
Трек Life Is Golden войдет в восьмой студийный альбом группы. Пластинка получила название The Blue Hour. Релиз намечен на 21 сентября.