В Никола-Ленивце пройдёт фестиваль музыки и архитектуры Signal

Мероприятие займёт площадь в 100 гектаров. В этом году будет представлена новая сцена Signal Stage, которая будет работать круглосуточно в течение всего фестиваля. Конструкцию, похожую на масштабную кубическую медиа-инсталляцию, создали Silasveta, команда «Сетап» и бюро Dom.

Площадка Meadow расположится в акустической части леса, танцпол Möbius — в естественном амфитеатре, где пересекаются пласты почвы с изменением высоты до 40 метров. Благодаря природному феномену музыка будет звучать и восприниматься иначе. На тимбер-танцполе Prizma в режиме музыкального марафона пройдёт серия шоукейсов лейблов-партнёров фестиваля. Сцена Prizma (Фото: Signal) Площадка Meadow (Фото: Signal) Сцена Möbius (Фото: Signal) Сцена Signal Stage (Фото: Signal) Естественными декорациями Signal станут масштабные ленд-арт объекты. Их создавали на территории парка более 25 лет. Также на фестивале представят медиа-инсталляции от победителей архитектурного конкурса. Одна из них образует шестиметровое световое кольцо с авторским набором паттернов, которое создаёт «эффект плотности среды».

На сцене Finlandia Mystic Forest пройдёт экспериментальное представление «Давление света / Движение звука». Цель — показать материализацию звука через групповой танец. Выступление протянется от мистического леса и завершится в центре культурного пространства.

На площадке фестиваля будет работать Food Market, а для детей организуют специальную развлекательную программу Signal Kids.

Фестиваль музыки и архитектуры Signal пройдёт по адресу: Калужская область, деревня Никола-Ленивец. Узнать подробности и купить билеты можно здесь. Статьи по теме Что делать в «Никола-Ленивце»: 7 классных идей Как удачно сходить на музыкальный фестиваль: 11 правил хорошего отдыха

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