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Кого поддержал бы Цой в споре Макаревича и Сукачева
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Кого поддержал бы Цой в споре Макаревича и Сукачева 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Короче, чем занимался бы Цой.
Цой не писал бы политических песен (он их и тогда не писал), Цою претили бы и радикальные либералы, и радикальные патриоты, в споре между условными Макаревичем и БГ, с одной стороны, и условными Скляром и Сукачёвым, с другой (или между Глебом Самойловым и Вадимом Самойловым), Цой занял бы ту же самую нишу, что и Бутусов.
Песни вне времени, минимум интервью, на Болотную не пошёл бы ни за что, на Донбасс бы тоже не поехал, хотя за Майдан не болел бы точно.
В 2017 году дал бы огромный концерт в Крыму и попал бы на «Миротворец». На просьбу прокомментировать, пожал бы плечами.
Концерт в Крыму, может быть, даже с «Алисой» вместе дали бы. Пришло бы 50 тысяч человек. Это было бы незабываемо.
После концерта в гримёрке с Кинчевым печально пошутили бы по поводу песни «Прости нас, Украина» Михаила Борзыкина.
Посещал бы и Северную Корею, и Южную. В Северной Корее ему было бы интереснее. Не сказать, что ему там нравилось бы, но точно было бы интересней.
Источник: Блог Захара Прилепина
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