Кого поддержал бы Цой в споре Макаревича и Сукачева

Короче, чем занимался бы Цой.

Цой не писал бы политических песен (он их и тогда не писал), Цою претили бы и радикальные либералы, и радикальные патриоты, в споре между условными Макаревичем и БГ, с одной стороны, и условными Скляром и Сукачёвым, с другой (или между Глебом Самойловым Вадимом Самойловым ), Цой занял бы ту же самую нишу, что и Бутусов.

Песни вне времени, минимум интервью, на Болотную не пошёл бы ни за что, на Донбасс бы тоже не поехал, хотя за Майдан не болел бы точно.

В 2017 году дал бы огромный концерт в Крыму и попал бы на «Миротворец». На просьбу прокомментировать, пожал бы плечами.

Концерт в Крыму, может быть, даже с «Алисой» вместе дали бы. Пришло бы 50 тысяч человек. Это было бы незабываемо.

После концерта в гримёрке с Кинчевым печально пошутили бы по поводу песни «Прости нас, Украина» Михаила Борзыкина

Посещал бы и Северную Корею, и Южную. В Северной Корее ему было бы интереснее. Не сказать, что ему там нравилось бы, но точно было бы интересней.