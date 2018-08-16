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Мирей Матье вновь выступит на фестивале «Спасская башня»
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Мирей Матье вновь выступит на фестивале «Спасская башня» 

Мир24 2 часа назад
Французская певица Мирей Матье в десятый раз примет участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», рассказали организаторы. На Красной площади выступят десятки лучших военных и творческих коллективов со всего мира. Среди них — оркестры из Великобритании, Монако, Нидерландов, Испании и других стран. Репертуар любители музыки выбирали сами в интернете. Выяснилось, что зрители хотят услышать музыку знаменитых композиторов — Шостаковича, Штрауса, Чайковского.
Также в этом году впервые пройдет дневное представление — оно не будет отличаться от вечернего. Разве что без фейерверка.
«До завершения фестиваля билетов в кассах города нет. Именно это обстоятельство подтолкнуло нас дополнительно организовать дневное представление. Второй момент, который для нас важен, это то, что фестиваль посещают очень много родителей с детьми», — пояснил руководитель дирекции фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов.
Одиннадцатый международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади.
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