В Греции пройдет фестиваль классической музыки

В начале сентября московский театр «Геликон-опера» отправляется на гастроли. С 4 по 10 сентября всемирно известные солисты будут выступать на курорте Miraggio Thermal Spa Resort. Отель на полуострове Халкидики имеет четыре сцены для музыкальных и театральных представлений, также здесь часто проходят оперные и балетные спектакли. В программе «Геликона» заявлены мировая классика, популярные хиты XX века и лучшие оперные арии.

05.09 — Шедевры оперы

06.09 — Блеск оперетты и мюзикла

06.09 — Кофейная кантата

08.09 — Калинка

08.09 — Кофейная кантата

09.09 — Любовь навсегда

Тур уже можно забронировать.