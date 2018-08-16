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В Греции пройдет фестиваль классической музыки
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В Греции пройдет фестиваль классической музыки 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
В начале сентября московский театр «Геликон-опера» отправляется на гастроли. С 4 по 10 сентября всемирно известные солисты будут выступать на курорте Miraggio Thermal Spa Resort. Отель на полуострове Халкидики имеет четыре сцены для музыкальных и театральных представлений, также здесь часто проходят оперные и балетные спектакли. В программе «Геликона» заявлены мировая классика, популярные хиты XX века и лучшие оперные арии.
05.09 — Шедевры оперы
06.09 — Блеск оперетты и мюзикла
06.09 — Кофейная кантата
08.09 — Калинка
08.09 — Кофейная кантата
09.09 — Любовь навсегда
В Грецию приедут солисты Майя Барковская, Юлия Щербакова, Александра Ковалевич, Иван Гынгазов, Виталий Фомин, Константин Бржинский, Дмитрий Скориков. Вместе с ними в выступлениях примут участие балерина Ксения Лисанская, концертмейстер Владимир Родионов и артисты хора «Геликон-оперы».
Тур уже можно забронировать.
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