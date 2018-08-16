Богатая и знаменитая: поп-дива Мадонна отмечает 60-летие

Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в городе Бей-Сити штата Мичиган. С детства Мадонна проявляла интерес к танцам, пению, и уже в старших классах школы вышла на сцену — стала участвовать в театральных постановках.

Свою музыкальную карьеру будущая мировая звезда начала в 80-х годах двадцатого века и буквально сразу заработала себе популярность и целые толпы фанатов.

За годы своего творчества Мадонна сменила множество амплуа, образов и музыкальных стилей. Певица часто оказывалась в центре скандалов за использование вызывающих эротических образов и религиозной тематики. Очень часто темой творчества Мадонны становились острые социальные проблемы, такие как гендерное неравенство, насилие, власть, которые неоднозначно воспринимались в обществе.

На сегодняшний день, Мадонна — самая богатая женщина–музыкант в мире, оказавшая огромное влияние на современную музыку. Альбомы певицы устанавливали мировые рекорды по продажам в США и Европе.

Мадонна — не только успешная певица, актриса, продюсер и режиссер, она также мать шестерых детей, четверо из которых — приемные. И, как заявила сама певица, свой 60-летний юбилей она намерена отпраздновать именно в кругу семьи в своем доме в Лиссабоне.