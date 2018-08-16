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Стихи под дождем: «Битва чтецов» собрала поклонников творчества Виктора Цоя
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Стихи под дождем: «Битва чтецов» собрала поклонников творчества Виктора Цоя 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
«Битва чтецов» состоялась в Вологде накануне. Участники состязались в умении декламировать. Из текстов в этот раз были выбраны песни знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя.
Встречу не отменил даже проливной дождь. Организаторы — менеджеры Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» — установили несколько шатров. К восьми вечера в них собралось почти 50 человек. Это участники, зрители и прохожие, которые заинтересовались мероприятием.
«Битва проходила в три тура. Сначала 10 участников прочитали стихи, которые подготовили сами. Тем, кто прошел во второй, предстояло сочинить собственное произведение из готовых строчек. В третьем, финальном этапе, оставшиеся три участника декламировали тексты песен Виктора Цоя. Мне кажется, это было особенно сложно: прочитать текст, который мы все привыкли слышать, как песню», — рассказала директор Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова.
В итоге из 10 участников остался только один. Это 28-летняя вологжанка Екатерина Толчина. В финальном туре девушке достался текст песни «Звезда по имени Солнце».
«Для первого тура я выбрала стихотворение Анатолия Чивилихина «Ключик» о Великой Отечественной войне. Мне близка тема патриотики, уже три года состою в движении «Волонтеры Победы». А Виктор Цой — это человек-легенда! Я выросла на его песнях, их первыми стала играть сама на гитаре. Поэтому мне было очень приятно стать участником «Битвы чтецов», посвященной его творчеству», — рассказала победительница Екатерина Толчина.
Добавила колорита в дождливый вечер музыка от группы «Номер ветра». Ребята исполнили песни группы «Кино». Следующая «битва» стоится 9 сентября.
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